Harry Kane: 'Bellingham bir şeyler söyledi ama duymadım'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid ile berabere kaldıkları maçta takımının ikinci golünü kaydeden Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Harry Kane'nin o açıklaması:



"Bellingham penaltı esnasında bana bir şeyler söyledi ama ne söylediğini bilmiyorum, kulağımın dibinde bir şeyler mırıldandığını gördüm. Aslında ne dediğini ona sormam gerekirdi. O anda sadece kendi alanımdayım, her şeyi engellemeye çalışıyorum. Eminim beni düşürmek için bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama neyse ki benim için sorun olmadı."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU