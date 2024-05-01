Harry Kane: "Bellingham bir şeyler söyledi ama duymadım"

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Harry Kane, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane: 'Bellingham bir şeyler söyledi ama duymadım'
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01 Mayıs 2024 01:05
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid ile berabere kaldıkları maçta takımının ikinci golünü kaydeden Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Harry Kane'nin o açıklaması:

"Bellingham penaltı esnasında bana bir şeyler söyledi ama ne söylediğini bilmiyorum, kulağımın dibinde bir şeyler mırıldandığını gördüm. Aslında ne dediğini ona sormam gerekirdi. O anda sadece kendi alanımdayım, her şeyi engellemeye çalışıyorum. Eminim beni düşürmek için bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama neyse ki benim için sorun olmadı."

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