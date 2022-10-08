Fenerbahçe'den Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'ya eski futbolcu Dietmar Hamann'dan övgü dolu sözler geldi.



'BERISHA HARİKA BİR OYUNCU'



Alman basınında yer alan haberde Hamann, "Mergim Berisha, fiziksel olarak harika bir oyuncu. Rakipleri sürekli rahatsız ediyor" dedi.



'DÜNYA KUPASI NEDEN OLMASIN?'



Hamann, Katar'daki Dünya Kupası için Berisha'yı önerirken, "Neden Dünya Kupası'nda olmasın? Niclas Füllkrug gibi bir oyuncu konuşuluyorsa, Berisha hakkında da konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



'GERÇEK BİR SANTRFORU GÖZDEN KAÇIRIYORUZ'



Öte yandan haberde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'e gönderme yaptığı belirtilen eski ünlü oyuncu, "Berisha elbette bir çözüm olabilir. Gerçek bir santraforu gözden kaçırıyoruz. Bence Berisha en güzel çözüm. Neden böyle bir oyuncu davet almasın ki?" diye konuştu. Berisha, Augsburg'da 4 maçta 1 gol 2 asist üretti.





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