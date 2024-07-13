Hannover'dan Galatasaray'a Köhn davası

Hannover 96'nın Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açtığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hannover'dan Galatasaray'a Köhn davası
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13 Temmuz 2024 11:57
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 12:15
Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Alman ekibi Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açtı.

"YASAL İŞLEM BAŞLATTIK"

Bild'e konuşan Hannover 96 Genel Müdürü Martin Kind: "Galatasaray, Köhn transferinde ödemeyi yapmadı, para hesabımızda yok. Yasal işlem başlattık." ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.35 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

Sarı kırmızılı takımın formasını 15 kez terleten Köhn, 1 gol ve 2 assitlik performans sergiledi. 




 
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