Hamit Altıntop: 'Bazı başkanları aramadım, hak etmediler'

🎙️"Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar."



Hamit Altıntop: "Doğru bir yaklaşım değildi. Tatlı dilli olalım dedik olmadı, sessiz kalalım dedik olmadı, agresif olalım dedik hiç olmadı."pic.twitter.com/cb85pcQWh8



— Sporx (@sporx) August 8, 2024

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mehmet Büyükekşi döneminde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapanyine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.Hamit Altıntop, yayıncı kuruluşta katıldığı programda kendisine "Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar." sözlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.Bu sözleri hakkında açıklama yapan Hamit Altıntop "" dedi.Açıklamalarına devam eden Hamit Altıntop "" ifadelerini kullandı.Milli Takım'ın başarısıyla için sözlerini sürdüren Hamit Altıntop "." dedi.Hamit Altıntop sözlerini "" diyerek tamamladı.