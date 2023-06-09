Halkbank'ta Oğuzhan Doğruluk ile yollar ayrıldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda formasını giyen Oğuzhan Doğruluk ile karşılıklı anlaşarak yeni kontrat imzalamama kararı aldı." ifadesine yer verildi.
Mavi-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda formasını giyen Oğuzhan Doğruluk ile karşılıklı anlaşarak yeni kontrat imzalamama kararı aldı." ifadesine yer verildi.
Mavi-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.
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