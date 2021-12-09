Halkbank set vermeden 8'li finallerde!

Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında OK Bosna takımını 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank set vermeden 8'li finallerde!
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09 Aralık 2021 20:55
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Başkent ekibi yine Ankara'da dün oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

Mavi-beyazlı ekip 8'li final turunda Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Eirini Moula (Yunanistan)

OK Bosna: Bezdrob, Merdanovic, E.Hasanovic, Ciric, Hadzic, Fejzic (A.Hasanovic-Hajdarevic)

Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan, Vucicevic Karasu, Abdullah Çam (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Furkan Aydın)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 60 dakika (22, 19, 19)


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