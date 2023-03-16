Halkbank, başarıyı depremzedelere hediye etti!

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Cucine Lube takımını eleyerek tur atlayan Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, galibiyeti depremzedelere armağan ettiklerini belirtti.



Atik, organizasyonda yarı finale yükselmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



İtalya temsilcisi Cucine Lube'nin maçın başlarında serviste etkili olduğunu belirten Atik, iyi servis karşılayarak maçı dengelemeye çalıştıklarını ifade etti.



Son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 kaybettiklerini anımsatan Atik, şu ifadeleri kullandı:



"İkinci setten itibaren maç daha da dengelendi. Üçüncü seti kazanarak maça ortak olduk. Dördüncü sette büyük bir avantaj elde etmemize rağmen özellikle bazı pozisyonlarda istediğimiz sayıları alamadık ve aradaki fark kapandı. Dördüncü seti kaybettik ve altın seti oynamak durumunda kaldık. Bizim için önemli olan turu geçmekti. Altın sette takımım müthiş bir performans ortaya koydu ve turu böylece geçtik. Bu galibiyeti çok zor günlerden geçen depremzedelere hediye etmek istiyorum. Halkbank Spor Kulübü tarihinde elde edilmiş en önemli başarılardan birisi. Umarım devamını getireceğiz."



"Daha sert maçlar bizi bekliyor"



Taner Atik, Şampiyon Ligi'nde tur atladıkça rakip takımların seviyesinin de arttığına dikkati çekti.



CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleştiklerini hatırlatan Atik, "Yarı finalde eşleştiğimiz Jastrzebski Wegiel çok iyi kadrosu olan bir takım. Daha sert maçlar bizi bekliyor. Takımıma inanıyorum. Yarı finalde de ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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