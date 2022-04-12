Halil Dervişoğlu'nun rotası İspanya!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, rotasını İspanya'ya kırdı. Genç futbolcunun gelecek sezon önceliğinin La Liga'da forma giymek olduğu öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halil Dervişoğlu'nun rotası İspanya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2022 16:33
Galatasaray'ın Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, İspanya'da forma giymek istiyor.

ÖNCELİĞİ İSPANYA!

İspanyol basınında yer alan haberde; son dönemde sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcunun, Türkiye'de kalmak istemediği ve gelecek sezon için önceliğini La Liga'ya verdiği belirtildi.

TÜRKİYE'DE KALMASI ZOR!

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu olmasına rağmen, Halil'in Türkiye'de kalmasının zor olduğu vurgulanırken, menajerinin de şimdiden İspanyol ekipleri ile temasa geçtiği aktarıldı.

ADI TRANSFER MASASINDA!

Real Betis ve Valencia'nın ise daha önceden de takip ettiği milli futbolcu için şimdilik resmi bir yanıt vermediği ancak Halil'in adının transfer masasında yer aldığı kaydedildi.

GÜÇLÜ VE KALİTELİ

Haberin detaylarında, Halil'in güçlü, mobil bir santrfor ve kaliteli bir isim olduğu vurgulanırken, Rotterdam doğumlu olması nedeniyle Hollanda pasaportunun da olduğu aktarıldı.

CELTA VIGO, TORINO VE STUTTGART

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun, İspanya'dan ayrıca Celta Vigo ile birlikte İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Stuttgart'ın da yakın takibinde olduğu ifade edildi.

BU SEZON 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 4 gol attı ve bir asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.