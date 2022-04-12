Halil Dervişoğlu'nun rotası İspanya!

Galatasaray'ın Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, İspanya'da forma giymek istiyor.



ÖNCELİĞİ İSPANYA!



İspanyol basınında yer alan haberde; son dönemde sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcunun, Türkiye'de kalmak istemediği ve gelecek sezon için önceliğini La Liga'ya verdiği belirtildi.



TÜRKİYE'DE KALMASI ZOR!



Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu olmasına rağmen, Halil'in Türkiye'de kalmasının zor olduğu vurgulanırken, menajerinin de şimdiden İspanyol ekipleri ile temasa geçtiği aktarıldı.



ADI TRANSFER MASASINDA!



Real Betis ve Valencia'nın ise daha önceden de takip ettiği milli futbolcu için şimdilik resmi bir yanıt vermediği ancak Halil'in adının transfer masasında yer aldığı kaydedildi.



GÜÇLÜ VE KALİTELİ



Haberin detaylarında, Halil'in güçlü, mobil bir santrfor ve kaliteli bir isim olduğu vurgulanırken, Rotterdam doğumlu olması nedeniyle Hollanda pasaportunun da olduğu aktarıldı.



CELTA VIGO, TORINO VE STUTTGART



Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun, İspanya'dan ayrıca Celta Vigo ile birlikte İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Stuttgart'ın da yakın takibinde olduğu ifade edildi.



BU SEZON 5 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 4 gol attı ve bir asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO