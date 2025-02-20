Halef Neymar'dan selef Yamal yorumu!

Neymar, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Halef Neymar'dan selef Yamal yorumu!
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20 Şubat 2025 18:40
Neymar, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Kariyerine Santos'ta devam eden Brezilyalı oyuncu, "Lamine Yamal harika bir oyuncu. Oyun tarzımızda bazı benzer özellikler paylaştığımız açık. Bence dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olmak için her şeye sahip." yorumunda bulundu.

PERFORMANSI

17 yaşında İspanyol kanat oyuncusu Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 32 maçta 11 gol 15 asistlik performans sergiledi.

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