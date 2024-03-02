Hakim Ziyech'ten sonra bir isim daha derbide yok!

Galatasaray'da sakatlığını henüz atlatamayan Hakim Ziyech'in tedavisini sürdürmek için Hollanda'ya gittiği belirtildi. Ayrıca Serge Aurier'in de derbide oynamayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Hakim Ziyech'ten sonra bir isim daha derbide yok!
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02 Mart 2024 16:48
Son güncelleme 02 Mart 2024 18:22
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alması beklenen Hakim Ziyech ve Serge Aurier'den kötü haber geldi.

TEDAVİ İÇİN HOLLANDA'YA GİTTİ

Kaya Temel'in haberine göre; sakatlığını henüz atlatamayan Hakim Ziyech, tedavisini Hollanda'da sürdürmek için bugün Amsterdam'a uçtu.

İKİ GÜN İZİN VERİLDİ

Habere göre, Galatasaray Sağlık ekibi oyuncuya 2 günlük tedavi süresi verdi. Faslı oyuncu, 2 günlük iznin ardından İstanbul'a geri dönecek.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Çarşamba günü takımla antrenmana çıkması beklenen Ziyech, Rize maçında kadroda yer alacak. Hakim Ziyech, Galatasaray'ın Beşiktaş ile pazar günü oynayacağı derbide forma giyemeyecek. 

AURIER DE DERBİDE YOK

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımın devre arasında transfer ettiği ve Afrika Kupası'ndan sakat dönen Serge Aurier'in de sakatlığını geçmediği ve derbide forma giyemeyeceği belirtildi.



 
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