Hakim Ziyech'e 11'de forma! Kerem Aktürkoğlu kulübeye

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da son 6 haftaya girilirken taşlar büyük ölçüde yerine oturdu. Zorlu Alanya deplasmanında farklı galip gelerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Cim-Bom'da ideal kadro artık belli oldu.
Alanya'da 11'de maça başlayan Aurier'in maç kondisyonun yetersiz bulunmasıyla beraber sağ bekte Kaan Ayhan ilk seçenek olmaya devam edecek. Kaan'ın Alanya'daki performansı da bu kararda öne çıktı.
OKAN BURUK ZIYECH'TE KARAR KILDI
Aslan'da hücum hattında da önemli değişiklikler olacak. Son dönemde performansı düşen Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Alanya'daki performansıyla dikkat çeken Hakim Ziyech'i Pendikspor maçında ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.
BARIŞ ALPER FORMASINI KORUDU
Sarı-kırmızılı takım sağ kanatta Faslı yıldız ile maça başlayacak. Alanya maçının ikinci yarısında sol kanada çekilen ve attığı 2 kritik golle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ise yine bu mevkide görev yapacak.
Alanya'da 11'de maça başlayan Aurier'in maç kondisyonun yetersiz bulunmasıyla beraber sağ bekte Kaan Ayhan ilk seçenek olmaya devam edecek. Kaan'ın Alanya'daki performansı da bu kararda öne çıktı.
OKAN BURUK ZIYECH'TE KARAR KILDI
Aslan'da hücum hattında da önemli değişiklikler olacak. Son dönemde performansı düşen Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Alanya'daki performansıyla dikkat çeken Hakim Ziyech'i Pendikspor maçında ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.
BARIŞ ALPER FORMASINI KORUDU
Sarı-kırmızılı takım sağ kanatta Faslı yıldız ile maça başlayacak. Alanya maçının ikinci yarısında sol kanada çekilen ve attığı 2 kritik golle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ise yine bu mevkide görev yapacak.