Hakim Ziyech'e 11'de forma! Kerem Aktürkoğlu kulübeye

Galatasaray'da form grafiği düşen Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor. Pendik maçında sol kanatta Barış Alper görev yapacak. Alanya'daki performansıyla alkış toplayan Ziyech de 11'de yer alacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Hakim Ziyech'e 11'de forma! Kerem Aktürkoğlu kulübeye
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19 Nisan 2024 09:53
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da son 6 haftaya girilirken taşlar büyük ölçüde yerine oturdu. Zorlu Alanya deplasmanında farklı galip gelerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Cim-Bom'da ideal kadro artık belli oldu.

Alanya'da 11'de maça başlayan Aurier'in maç kondisyonun yetersiz bulunmasıyla beraber sağ bekte Kaan Ayhan ilk seçenek olmaya devam edecek. Kaan'ın Alanya'daki performansı da bu kararda öne çıktı.

OKAN BURUK ZIYECH'TE KARAR KILDI

Aslan'da hücum hattında da önemli değişiklikler olacak. Son dönemde performansı düşen Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Alanya'daki performansıyla dikkat çeken Hakim Ziyech'i Pendikspor maçında ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.

BARIŞ ALPER FORMASINI KORUDU

Sarı-kırmızılı takım sağ kanatta Faslı yıldız ile maça başlayacak. Alanya maçının ikinci yarısında sol kanada çekilen ve attığı 2 kritik golle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ise yine bu mevkide görev yapacak. 

 
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