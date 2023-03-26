Hakan Kutlu: 'Maçı kazanabilirdik'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sıcak havada iyi futbol oynayan her iki takımı da tebrik etti.



İki takımında futbolun güzelliklerini ortaya koymaya çalıştığını anlatan Kutlu, şunları söyledi:



"Bodrumspor uzunca bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunun belli bölümlerinde özellikle son anlarında iki tane çok net pozizyon vardı. İyi oynadılar. İlk yarıda rakibimiz 10 kişi kaldığında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Galip gilebilirdik ama olmadı. Bodrumspor kontraatakta çok etkili bir takım. Rakip 10 kişiyken bunun sıkıntılarını yaşadık ama 10 kişi oynayan bir takıma karşı kazanmamız gerekiyordu. Sahada oyuncularımızın gösterdiği duruş ve kazanma isteği bizi sevindiriyor. İleriye yönelik bizim bakış açımızı pozitife doğru yönlendiriyor. Kazanmamız lazımdı ama deplasmanda alınan bir puan, özellikle bizim gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan birtakım için önemli diye düşünüyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ