Hakan Çalhanoğlu'ndan hocasına övgü dolu sözler

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda özellikle pandemi dönemi sonrasında Milan'ın çıkışını ve hocası Stefano Pioli'nin etkisini anlattı.



Çalhanoğlu açıklamasında Pioli'nin sayesinde takım haline geldiklerini söylerken sözleşmesinin uzatılmasını hocalarının hak ettiğini belirtti.



Çalhanoğlu'nun verdiği röportajdan satırbaşları ise şu şekilde:



"PIOLI SÜREKLİ FİKRİMİZİ SORUYOR"



"Hem benim, hem de takım arkadaşlarım için Pioli çok önemli bir hoca. Bence Pioli'nin en önemli özelliği sahadayken veya video analiz yaparken bize sürekli fikrimizi sorması. Ne düşündüğümüzü bilmek istiyor. Bu zor dönemde harika bir iş çıkardı, son aylarda gerçek Milan nedir herkese gösterdik"



"ONUN SAYESİNDE TAKIM, ZLATAN SAYESİNDE TUTKULU OLDUK"



"Son aylardaki çıkışımızla gerçek Milan nedir gösterdik. Her zaman kazanmak istiyoruz. Pioli sayesinde bir takım olduk, Zlatan sayesinde ise büyük tutkularımız var"



"Rangnick'in Milan'a geleceğini basın uzun süre yazdı. Pioli için zor bir dönemdi. Herkes onun geleceğini yazarken Pioli çok profesyonel şekilde işini yaptı. Bizimle beraber olmak, takımın mümkün olduğunca başarıya ulaşması için çok çalışıyor. Hocam adına da mutluyum"



