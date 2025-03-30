Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!

Futbol kariyerini İtalya'da sürdüren Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Sabah'a bir röportaj verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcu, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"GALATASARAY FORMASI GİYMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR"
Çalhanoğlu, "Inter'de başarı ile futbol kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Inter'de çok mutluyum. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." cevabını verdi.
"TARTIŞMASIZ FATİH TERİM"
31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?" sorusunu ise "Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir." şeklinde yanıtladı.
BU SEZON INTER'DE NE YAPTI?
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 9 attı ve 4 asiste imza attı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Türk yıldız, milli forma ile çıktığı 97 resmi maçtaise 21 gol attı, 15 de asist yaptı.
Milli futbolcu, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"GALATASARAY FORMASI GİYMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR"
Çalhanoğlu, "Inter'de başarı ile futbol kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Inter'de çok mutluyum. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." cevabını verdi.
"TARTIŞMASIZ FATİH TERİM"
31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?" sorusunu ise "Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir." şeklinde yanıtladı.
BU SEZON INTER'DE NE YAPTI?
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 9 attı ve 4 asiste imza attı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Türk yıldız, milli forma ile çıktığı 97 resmi maçtaise 21 gol attı, 15 de asist yaptı.