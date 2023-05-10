Haaland'ın babası çıldırdı, taraftarlara sataştı

YEMEK FIRLATTI

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun beklentilerin gerisinde performans sergilediği gecede sinirlerine hakim olamadı. Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını locadan takip eden baba Haaland, Real Madrid taraftarıyla yaşadığı gerilim sonrası güvenlik tarafından stattan çıkarıldı.Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, Alf-Inge Haaland'ın Real Madrid taraftarlarına 'Duymuyorum' anlamına gelen el hareketleri yaptığı görüldü. Ayrıca baba Haaland, taraftarlara birçok el hareketi yaptı.Ev sahibi takımın seyircileri ise bu esnada gülmekle yetinirken, Alf-Inge Haaland locadan çıkarıldı. Taraftarlar ise İspanyolca güle güle anlamına gelen 'Adios' tezahüratında bulundu.İspanyol gazeteci Inaki Angulo'nin iddiasına göre; taraflar arasındaki gerilimi Alf-Inge Haaland başlattı. Baba Haaland'ın, maç oynanırken Real Madrid taraftarına laf attığı ve hatta yemek fırlattığı öne sürüldü.