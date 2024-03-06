Haaland'dan Real Madrid cevabı!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Real Madrid iddiaları için, "Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz ama ben mutluyum." şeklinde cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Haaland'dan Real Madrid cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 15:57
Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, hakkında çıkan Real Madrid haberlerine cevap verdi.

Norveçli futbolcu, transfer haberleri için gelen sorunun ardından "Manchester City'de gerçekten çok mutluyum. Şimdi bir şey söylesem, yarın manşetlerde olacak. Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz ama ben mutluyum. Bunu yazın bence." dedi.

Manchester City'de bu sezon 31 maçta süre bulan Haaland, 28 gol attı ve 6 asist yaptı.

23 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery