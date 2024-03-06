Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, hakkında çıkan Real Madrid haberlerine cevap verdi.



Norveçli futbolcu, transfer haberleri için gelen sorunun ardından "Manchester City'de gerçekten çok mutluyum. Şimdi bir şey söylesem, yarın manşetlerde olacak. Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz ama ben mutluyum. Bunu yazın bence." dedi.



Manchester City'de bu sezon 31 maçta süre bulan Haaland, 28 gol attı ve 6 asist yaptı.



23 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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