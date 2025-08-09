Günay Güvenç: 'Kaleci gelecek'

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.
Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
"KALECİ GELECEK"
Galatasaray'ın kaleci transferi ile ilgili çalışmaları hakkında konuşan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için destek isteyen Güvenç, "Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Her zaman her şeyimi vereceğim. Birlik ve beraberlik mottomuz olsun bu sene. Oyuncularımızı koruyalım ve iyi bir sezon geçirelim.
Zorlu bir sezon olacak. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kadro derinliğimiz iyi. Aramıza katılan oyuncular oldu. Leroy geldi, çok değerli bir futbolcu. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak taraftar bize her zaman inansın. Bize destek olsun. İnşallah yolun sonu başarılı olur bizim için." sözlerini sarf etti.
MUSLERA VE MERTENS
Muslera ve Mertens'in yokluğunun çok hissedildiğini belirten Güvenç, "Muslera'ya buradan çok selamlar. Onu takım ve camia olarak çok seviyoruz. Gitti ama burada çok büyük izler bırakarak gitti. Çıtayı çok yükseğe taşıdı. Onun için arkadan gelenlerin işi zor. Ben elimden geleni yapıyorum. Soyunma odasında Nando ve Mertens'in eksikliği var. Onları doldurmaya çalışıyoruz. Oyuncular olarak sorumluluk alacağız çünkü yerlerini doldurmak zor iki oyuncunun. Biz Galatasaray'ın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
"KALECİ GELECEK"
Galatasaray'ın kaleci transferi ile ilgili çalışmaları hakkında konuşan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için destek isteyen Güvenç, "Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Her zaman her şeyimi vereceğim. Birlik ve beraberlik mottomuz olsun bu sene. Oyuncularımızı koruyalım ve iyi bir sezon geçirelim.
Zorlu bir sezon olacak. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kadro derinliğimiz iyi. Aramıza katılan oyuncular oldu. Leroy geldi, çok değerli bir futbolcu. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak taraftar bize her zaman inansın. Bize destek olsun. İnşallah yolun sonu başarılı olur bizim için." sözlerini sarf etti.
MUSLERA VE MERTENS
Muslera ve Mertens'in yokluğunun çok hissedildiğini belirten Güvenç, "Muslera'ya buradan çok selamlar. Onu takım ve camia olarak çok seviyoruz. Gitti ama burada çok büyük izler bırakarak gitti. Çıtayı çok yükseğe taşıdı. Onun için arkadan gelenlerin işi zor. Ben elimden geleni yapıyorum. Soyunma odasında Nando ve Mertens'in eksikliği var. Onları doldurmaya çalışıyoruz. Oyuncular olarak sorumluluk alacağız çünkü yerlerini doldurmak zor iki oyuncunun. Biz Galatasaray'ın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.