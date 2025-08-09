10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-333'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-031'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-032'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-188'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Günay Güvenç: "Kaleci gelecek"

Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Ağustos 2025 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Günay Güvenç: 'Kaleci gelecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi. 

"KALECİ GELECEK"

Galatasaray'ın kaleci transferi ile ilgili çalışmaları hakkında konuşan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için destek isteyen Güvenç, "Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Her zaman her şeyimi vereceğim. Birlik ve beraberlik mottomuz olsun bu sene. Oyuncularımızı koruyalım ve iyi bir sezon geçirelim.

Zorlu bir sezon olacak. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kadro derinliğimiz iyi. Aramıza katılan oyuncular oldu. Leroy geldi, çok değerli bir futbolcu. Ona destek olmaya çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak taraftar bize her zaman inansın. Bize destek olsun. İnşallah yolun sonu başarılı olur bizim için." sözlerini sarf etti.

MUSLERA VE MERTENS

Muslera ve Mertens'in yokluğunun çok hissedildiğini belirten Güvenç, "Muslera'ya buradan çok selamlar. Onu takım ve camia olarak çok seviyoruz. Gitti ama burada çok büyük izler bırakarak gitti. Çıtayı çok yükseğe taşıdı. Onun için arkadan gelenlerin işi zor. Ben elimden geleni yapıyorum. Soyunma odasında Nando ve Mertens'in eksikliği var. Onları doldurmaya çalışıyoruz. Oyuncular olarak sorumluluk alacağız çünkü yerlerini doldurmak zor iki oyuncunun. Biz Galatasaray'ın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.