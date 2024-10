VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımının gençleşmesinden memnun olduğunu belirterek, "Oynamak için motive olmuş, hırslı ve genç oyuncularla VakıfBank tarihine farklı bir sayfa açacak yeni bir takım kurduk." dedi.



Guidetti, sarı-siyahlı ekibin milli oyuncusu Cansu Özbay ve takımın genel menajeri Banu Can Schürmann, VakıfBank Spor Sarayı'nda AA muhabirine konuştu.



Yeni sezon öncesi kadroda değişikliğe gittiklerini aktaran Guidetti, "7 yeni transfer ile yeni bir takım oluşturduk ve çok yoğun çalışıyorlar. VakıfBank ismini olabildiğince yukarıda tutmak istiyoruz." dedi.



Takımın yeni ve genç kadrosu hakkında İtalyan çalıştırıcı, "Sezon başında biraz zorluk yaşayacağımız kesin ama sonunda her şey harika olacak. Her değişim başlangıçta çok zordur, ortasında karmaşık ama sonuç ise harikadır. Çok değişim yaptığımızı biliyoruz ve bazı zorluklarla karşılaşacağız ama iyi bitirmek ve tüm finallerde yer almak istiyoruz." diye konuştu.



Genç bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Guidetti, "Bazı değişiklikler zorunluydu. Diğer taraftan ise farklı bir oyuncu grubu oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.



Guidetti, "VakıfBank'taki jenerasyonları kaptanlarıyla da özdeşleştirebiliriz. Gözde, Melis, Gabi'nin ardından şimdi de Zehra'nın kaptan olduğu VakıfBank olacak." dedi.



"VakıfBank tarihine farklı bir sayfa açacak yeni bir takım kurduk"



"Kaptanı değiştirdiğinizde takımı da biraz değiştirmek normal oluyor." diyen deneyimli başantrenör, "Genç bir kaptanla takımı da gençleştirdik. Oynamak için motive olmuş, hırslı ve genç oyuncularla VakıfBank tarihine farklı bir sayfa açacak yeni bir takım kurduk." şeklinde konuştu.



Takımın başında farklı organizasyonlarda birçok kez şampiyonluk sevinci yaşayan Guidetti, "Kazandığında bağımlılık gibi daha fazla kazanmak istiyorsunuz. Bir başarıya imza attığımızda ve dağın zirvesine çıktığımızda daha yüksek bir dağı fark ediyoruz. Hep daha yüksek dağlar ve mücadeleler için hazırız." ifadelerini kullandı.



CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanıyla üçüncü kez Guinness Dünya Rekorları kitabına giren VakıfBank'ın bu başarısı hakkında ise Guidetti, "Dürüst olmak gerekirse benim için Guinness rekoru güzel ama çok önemli değil. Yeni şampiyonluklar ve VakıfBank'a katılan yeni oyuncuların bizimle kendilerini daha da geliştirmesi benim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Çok yeni ve genç bir takımız. Herkes başarıya ve öğrenmeye aç"



VakıfBank'ın milli oyuncusu Cansu Özbay, yeni sezonda mücadele edecekleri tüm organizasyonlarda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.



Cansu, "Çok yeni ve genç bir takımız. Bu, çok güzel bir şey. Herkes başarıya ve öğrenmeye aç. Giovanni ile herkesin çok daha iyi bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Takımda bu yıl çok yetenekli oyuncular var. Hep beraber güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



Kişisel hedefleriyle ilgili Cansu, "VakıfBank'ı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Daha sonrasında ise kendimi ne kadar geliştirebilirim bunun için çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Takımın yeni kaptanı Zehra Güneş hakkında da Cansu, "Çok mutluyum. Çok duygulandım. Altyapıdan yetişerek böyle bir kulübün kaptanı olabilmek herkese nasip olmayan bir şey. Zehra'yı tebrik ediyorum." dedi.



"Genç ve dinamik bir kadro. Sürprizlere açığız"



Takımın genel menajeri Banu Can Schürmann, "Bu sezonki kadro, yaş olarak genç ve dinamik bir kadro. Sürprizlere açığız." dedi.



Giovanni Guidetti'nin gelecek vadeden bir kadro kurmak istediğini söyleyen Schürmann, "Yeni sezona finallerde oynama hedefiyle başlıyoruz. Takım hazır." ifadelerini kullandı.