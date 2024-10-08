Grousbeck, 2028'e kadar Celtics'in başında olmak istiyor

Boston Celtics'in çoğunluk sahibi Wyc Grousbeck, 2028'e kadar takımın yöneticisi olarak kalma umudunu yineledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Grousbeck, 2028'e kadar Celtics'in başında olmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2024 12:16
Boston Celtics'in çoğunluk sahibi Wyc Grousbeck, 2028'e kadar takımın yöneticisi olarak kalma umudunu yineledi.

Grousbeck, Celtics için bir alıcı bulma ihale sürecinin önümüzdeki ay içinde başlayacağını açıkladı.

63 yaşındaki takım sahibi ayrıca Boston Globe'a yaptığı açıklamada, 2028'e kadar yönetici olarak kalmasına izin verecek bir alıcı bulmayı planladığını söyledi.

Grousbeck, Celtics'teki %51'lik hissenin ilk etapta satılmasını ve ardından anlaşmanın geri kalanının 2028'de tamamlanmasını planladığını belirtti.

Celtics, 2025-26 sezonu için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir maaş ve lüks vergisi faturasıyla karşı karşıya.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery