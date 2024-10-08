Boston Celtics'in çoğunluk sahibi Wyc Grousbeck, 2028'e kadar takımın yöneticisi olarak kalma umudunu yineledi.



Grousbeck, Celtics için bir alıcı bulma ihale sürecinin önümüzdeki ay içinde başlayacağını açıkladı.



63 yaşındaki takım sahibi ayrıca Boston Globe'a yaptığı açıklamada, 2028'e kadar yönetici olarak kalmasına izin verecek bir alıcı bulmayı planladığını söyledi.



Grousbeck, Celtics'teki %51'lik hissenin ilk etapta satılmasını ve ardından anlaşmanın geri kalanının 2028'de tamamlanmasını planladığını belirtti.



Celtics, 2025-26 sezonu için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir maaş ve lüks vergisi faturasıyla karşı karşıya.



