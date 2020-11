Gray: "Tüm zamanların en iyisi, Kobe Bryant'tır"

Efsanevi NBA muhabiri Jim Gray, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı NBA'in tüm zamanlarının en iyi oyuncusu olarak seçti.



Yıllar boyunca sayısız oyuncunun sohbete girdiği G.O.A.T. tartışması, geniş bir konu haline geldi. Merhum efsane Kobe bile bir zamanlar, G.O.A.T. etiketinin sahibi Michael Jordan'ın zirvedeki yerini almak için en iyi aday olarak gösteriliyordu.



Gray, Kobe'nin LeBron James ve Jordan'ın önünde, G.O.A.T. olduğuna dair inancını, "THE FIGHT with Teddy Atlas" podcastinin son bölümünde şöyle açıkladı:



"Onu bebekliğinden beri tanırdım ve neredeyse tüm bu 41 yıl boyunca onun gelişimine şahit olmuştum. Burada bizimle olmadığını düşünmek halen acı verici...



Bu adamın neye dönüştüğünü görmek, sonunu görmez bir biçimde, Michael Jordan gibi olmak istemesinin getirdiği taklit etme ve biçimlendirme ve ardından bir anlığına bile olsa o mükemmelliğe dokunmak için o yüksekliğe ulaşması...



Odaklanma konsepti, Mamba Mentalitesi ve yarattığı her şey gerçekti. Kobe sadece kazanmak istiyordu ve kazanma yolunda siz de bulunuyorsanız, bu onun yoluna çıktığınız anlamına geliyordu.



Bu bir takım arkadaşı olsun, organizasyonun bir parçası olsun ya da bir rakibi olsun, onun için önemli değildi. Fark etmiyordu, eğer yoluna çıkan bizzat kendisiyse, yarın, dünden daha iyi olabilmek için kendi içinde de savaşmak zorundaydı...



Ayrıca kendisini ailesine ve sporuna adamıştı ve gerçekten bir G.O.A.T. yapısına uyan bir yaradılışı vardı."



Kobe'nin basketbol dünyası üzerindeki etkisi yıllar boyunca unutulamayacak. Vefat etmiş olmasına rağmen, hayranlarının kalbinde onu canlı tutan pek çok hatıra bulunuyor.