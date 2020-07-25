Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Göztepe ile Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.



SİVASSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE



Bu mağlubiyetin ardından Demir Grup Sivasspor, 3. sırayı Beşiktaş'a kaptırdı. Demir Grup Sivasspor ise ligi 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi bileti.



Göztepe'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni, 55. dakikada Marcio Mossoro ve 90. dakikada penaltıdan Berkan Emir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golü 49. dakikada Fernando'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Göztepe 42 puanla ligi tamamladı. Demir Grup Sivasspor da 60 puanla sezona nokta koydu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in ortasında ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Tripic, ceza sahasına girdiğinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüyü tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 31. dakikada kullanan Napoleoni meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

42. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın attığı şutta savunma oyuncularından dönen topla ceza sahasına girerken buluşan Kone'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



