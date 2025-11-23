Göztepe - Kocaelispor maçında iki kırmızı iptal!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz'ın ilk yarıda verdiği iki kırmızı kart kararı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.



İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi.



Balogh ve Miroshi, kırmızı kartların iptal edilmesinin ardından sarı kart gördü.



Öte yandan Göztepe ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk devresi 0-0 tamamlandı.