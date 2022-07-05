Göztepe'den yerli hamlesi

Spor Toto Süper Lig'e geri dönmenin planlarını yapan Göztepe, İngiltere merkezli Sports Republic şirketiyle yaptığı ortaklığın ardından yerli harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdıktan sonra Türkiye'den üç yıldıza kanca attı.



Göztepe ile birlikte Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'dan golcü Adem Büyük'e kanca atan yeni yönetim, Trabzonspor'dan iki oyuncuya da talip oldu. Göz-Göz, Süper Lig'in son şampiyonundan Abdülkadir Parmak ve Muhammet Taha Tepe için girişimlere başladı.



TRABZON İSTEMİYOR



Göztepe neredeyse her transfer döneminde gündemine aldığı Abdülkadir Parmak'ı bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Karadeniz ekibi kulüp bulmasını istediği 27 yaşındaki Parmak'ı kamp kadrosuna da almadı. Yeni sezon planlamasında kesinlikle düşünülmeyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için sarı-kırmızılıların eli güçlendi. Altınordu altyapısından çıkan ve U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen stoper Taha'nın ise kiralık olarak transferi gündeme geldi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



ARBENİT XHEMAJLİ DE SÖZLEŞME İMZALIYOR



TRANSFER döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek. İngiliz ekibi Sunderland takımında forma giyen ve İzmir'de bir süredir idmanlara çıkan Kosovalı stoper ile yönetimin en kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. İsviçre'nin Zürih takımında futbola başlayan 24 yaşındaki Xhemajli, Neuchatel Xamax ve Sunderland formalarını giydi. v





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