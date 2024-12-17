Göztepe'de Stoliov'dan taraftara çağrı

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor 1928 ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçlarına taraftarları davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Stoliov'dan taraftara çağrı
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17 Aralık 2024 17:19
Son güncelleme 17 Aralık 2024 17:24
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, taraftarlarına önemli çağrıda bulundu. Stoilov, Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ve Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacakları kritik maçlarda tribünlerde yer almalarını istedi. Stoilov, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bucaspor 1928 ve Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmaların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız."

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