Göztepe'de Onuachu olmadı

Göztepe'de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi olmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Onuachu olmadı
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06 Eylül 2024 14:41
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi.

Onuachu'yu Göztepe'ye getirmek için yoğun çaba gösteren yönetim, Nijeryalı futbolcunun isteksiz olması nedeniyle transferden vazgeçti.

Southampton kulübü ile el sıkışan kurmaylar Paul Onuachu'nun teklifi reddetmesi sonucu geri çekildi. Adı Trabzonspor ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Southampton'da kadro planlamasında düşünülmediği bildirildi. Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Southampton, Onuachu'nun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemiş ancak oyuncu transfer döneminde Avrupa'dan bir kulübe gitmemişti.

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