Göztepe'de Mesut Emre Kesik ile yollar ayrıldı

Göztepe, Mesut Emre Kesik'in kiralık sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Mesut Emre Kesik ile yollar ayrıldı
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06 Ocak 2023 18:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hertha BSC Berlin'den kiralanan Mesut Emre Kesik'le yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hertha BSC ve Mesut Emre Kesik arasında yapılan görüşmeler neticesinde Mesut Emre Kesik'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Mesut, Hertha BSC'ye geri dönecektir. Mesut'a hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Mesut."

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