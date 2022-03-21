Göztepe'de kaos ortamı! Ortalık karıştı...

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma umutlarını Alanyaspor yenilgisiyle iyice azaltan Göztepe'de taraftar, yönetim ve futbolcular arasındaki birlik ve beraberlik yerini kaosa bıraktı.



Yeni Asır'da yer alan habere göre, İkinci yarıya 4'te 4 yaparak başlayan Göz-Göz'de tribünlerin desteği, Alanya maçıyla isyana dönüştü. Güney ekibine sahasında 2-0 yenilerek üst üste 7. yenilgisini alan Göztepe 27 puanda kalırken son 8 haftaya umutsuz girdi. Taraftarlar, Alanyaspor'un attığı ilk golün ardından Başkan Mehmet Sepil, yönetim ve futbolculara sert tepki gösterdi. Tepkilerden en büyük payı ise genç eldiven İrfan Can aldı. Maçın başından sonuna kadar taraftarlar tarafından ıslıklanan İrfan, maç sonunda kendisine edilen küfürlere karşılık verdi. Genç eldivenin bu hareketi sonrası daha da gerilen tribünlerden 3 taraftar sahaya atlarken, İrfan'a yabancı madde yağdı. Sarı-kırmızılı ekip, son 8 haftaya umutsuzluğun yanı sıra büyük bir kaos ortamında hayli moralsiz girdi.



TOMAS YİNE UMUT DOLU



GÖZTEPE'NİN başında çıktığı ikinci maçında da yenilgi alan teknik direktör Stjepan Tomas, Alanya maçı sonrası yine umutlu konuştu. Tomas, "Rakibe karşı merkezi kapattık, hücuma çıktık ancak pozisyonları sonuçlandıramadık. Önümüzde 8 maç var ve ben bu takıma inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Çünkü biz iyi bir takımız" diye konuştu.



SAVUNMADA SINIFTA KALDI



GÖZTEPE üst üste son 7 maçını da kaybederken savunmada da sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında kalesinde iki gol görürken son 7 maçta 19 gole engel olamadı. Bu süreçte Altay (2-0), Hatay (2-1), Galatasaray (3-2), Giresun (3-1), Kasımpaşa (3-2), Trabzon (4-2) ve Alanya (2-0) yenilen sarı-kırmızılılar fileleri sadece 8 kez sarsabildi.



İRFAN CAN'A CEZA YOLDA



GÖZTEPE yönetimi, maç sonunda tribünlere karşılık veren ve zor sakinleştirilen kaleci İrfan Can'a cezayı gündeme getirdi. Hafta içinde başkan Mehmet Sepil ve yönetim kadrosu hem takımın durumunu, hem de İrfan Can'a da verilecek cezayı masaya yatıracak. İrfan'a para cezası verilmesinin planlandığı, ayrıca önümüzdeki süreçte kulübeye çekilerek Kenan Piric'e şans verilmesi de gündemde.





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