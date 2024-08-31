Göztepe'de iki isme milli davet

Süper Lig ekibi Göztepe'de Solet ve Miroshi ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de iki isme milli davet
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31 Ağustos 2024 19:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Isaac Solet ve Novatus Miroshi ülkelerinin milli takımına çağrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Isaac Solet'in Orta Afrika Cumhuriyeti, Novatus Miroshi'nin de Tanzanya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçlarının aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

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