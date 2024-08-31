Göztepe'de iki isme milli davet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Isaac Solet ve Novatus Miroshi ülkelerinin milli takımına çağrıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Isaac Solet'in Orta Afrika Cumhuriyeti, Novatus Miroshi'nin de Tanzanya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçlarının aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Isaac Solet'in Orta Afrika Cumhuriyeti, Novatus Miroshi'nin de Tanzanya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçlarının aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.
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