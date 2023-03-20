Göztepe'de herkese forma var

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçen Göztepe'de hemen hemen her oyuncu forma giyme şansı yakaladı.



Sarı-kırmızılılarda üçüncü kaleci konumunda yer alan genç file bekçisi Berkin Özgür ile Galatasaray'dan kiralanan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Atay forma giyemedi. Antrenör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu ikilisinin saha kenarında olduğu Göz-Göz'de en fazla süreyi stoper Emir Ortakaya aldı.

Fenerbahçe'den sezon başında kiralanıp resmi maçlarda 26 kez forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 2302 dakika süre almayı başardı. Sarı-kırmızılılarda en az süreyi ise 17 dakikayla Efe Can aldı. Yabancı oyunculardan ise stoper Dino Arslanagiç en fazla maça çıkan isim oldu.

Belçikalı savunmacı 24 maçta 2010 dakika sahada kaldı. Ara dönemde İsveç'in Hammarby takımından gelen Fildişi Sahilli golcü Loue 100 dakika şans buldu.