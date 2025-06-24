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Göztepe, Anthony Dennis için Anderlecht'ten gelen teklifi reddetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Anderlecht'in Anthony Dennis için yaptığı teklifi yetersiz buldu.

calendar 24 Haziran 2025 19:08
Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, Anthony Dennis için Anderlecht'ten gelen teklifi reddetti
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Göztepe, genç savunma oyuncusu Anthony Dennis için Belçika temsilcisi Anderlecht'ten gelen 3,25 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, başarılı performansıyla dikkat çeken 2003 doğumlu stoper için daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.

NİJERYA'DA KEŞFEDİLDİ

Ülkesi Nijerya'nın takımı HB Abuja'dan Göztepe U19'a transfer olan Dennis, gösterdiği performansla A takıma yükseldi ve 52 maçta boy gösterdi. Dennis'in güncel market değeri 4 milyon euro.


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