Göztepe, Anthony Dennis için Anderlecht'ten gelen teklifi reddetti

Göztepe, genç savunma oyuncusu Anthony Dennis için Belçika temsilcisi Anderlecht'ten gelen 3,25 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.



Sarı-kırmızılılar, başarılı performansıyla dikkat çeken 2003 doğumlu stoper için daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.



NİJERYA'DA KEŞFEDİLDİ



Ülkesi Nijerya'nın takımı HB Abuja'dan Göztepe U19'a transfer olan Dennis, gösterdiği performansla A takıma yükseldi ve 52 maçta boy gösterdi. Dennis'in güncel market değeri 4 milyon euro.



