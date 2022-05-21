Göztepe, Adana'da lige veda ediyor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 38. ve son hafta mücadelesinde 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Adem Cinek düdük çalacak.
Ligde son haftaya 28 puanla 19. sırada giren Göztepe, son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Adem Cinek düdük çalacak.
Ligde son haftaya 28 puanla 19. sırada giren Göztepe, son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.
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