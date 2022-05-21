Göztepe, Adana'da lige veda ediyor

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, ligin son haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Adana'da lige veda ediyor
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21 Mayıs 2022 13:26
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 38. ve son hafta mücadelesinde 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Adem Cinek düdük çalacak.

Ligde son haftaya 28 puanla 19. sırada giren Göztepe, son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.

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