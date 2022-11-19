Gordon Milne, Beşiktaş'a üye oldu

Beşiktaş efsane teknik direktörü Gordon Milne, kulübe üye yapıldı.
1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi.
Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, cuma günü 85 yaşındaki Milne'e üyelik kartını verdiğini ve rozetini taktığını açıkladı.
1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi.
Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, cuma günü 85 yaşındaki Milne'e üyelik kartını verdiğini ve rozetini taktığını açıkladı.
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