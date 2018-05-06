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Gomis'ten penaltılar için özel hazırlık

Galatasaray'da, Beşikaş derbisinde penaltı kaçıran Gomis'e teknik direktör Fatih Terim sahip çıktı. Fransız yıldız buna karşılığını antrenmanlarda veriyor.

Gomis'ten penaltılar için özel hazırlık
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06 Mayıs 2018 10:16
Konya ve Beşiktaş'a karşı penaltı kaçıran Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'e takım arkadaşları ve teknik heyetten tam destek geldi.

Fransız yıldızın bu hafta içi idmanlarda ekstra penaltı çalışması yaptığı öğrenildi.

Selçuk İnan Akhisar'da sahada olmazsa Gomis, penaltı kazanılması halinde yine topun başına geçecek. Yıldız oyuncu bu sezon kullandığı 5 penaltının 3'ünü gol yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası şu sözleri sarf etmişti; 

"Gomis bizim önemli bir golcümüz, bir penaltı daha olursa yine ona attıracağım. Derbilerde atmıyorsa diğer maçlarda atsın, sorun yok. Oyunu ile her şeyi hak ediyor, topun kendisinde kalması sağlıyor. Maç içerisinde de penaltı olsaydı yine ona attıracaktım. Bazen oyuncular tutukluk yapabilir, şu ana kadar yaptıkları ortada, attığı gol sayıları ortada. Gomis, çok iyi bir lider, futbolu yaşıyor, bize de çok lazım. Gomis'ten vazgeçmek kolay değil" 



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