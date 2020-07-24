Giuliano: 'Fenerbahçe'ye gelirim'

Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.



30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.

Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor.



Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.



Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yaptı.



