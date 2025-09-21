20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Gisdol: "Zor fikstürde bir puanla dönmek mutluluk verici"

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Antalyaspor deplasmanında 90+2'de buldukları golle alınan 1 puanın değerli olduğunu vurguladı. Alman çalıştırıcı, zorlu fikstürde sadece Galatasaray'a kaybettiklerini ve ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirtti.

calendar 21 Eylül 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gisdol: 'Zor fikstürde bir puanla dönmek mutluluk verici'
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın sonlarında buldukları golle bir puan aldıklarını ve Kayseri'ye bu şekilde dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
 
Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.
 
Gisdol, Antalyaspor'un bugünkü hissiyatını iyi bildiklerini, son iki maçta aynı duyguyu yaşadıklarını, bugün uzatma dakikasında gol atarak geri döndüklerini anlattı.
 
Takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu olmadığını ve kolay gol yediklerini belirten Gisdol, devre arasında oyuncularına neyi değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.
 
Gisdol, ikinci yarı çok daha iyi performans sergilediklerini ifade ederek, "Şu an itibarıyla kazandığımız puandan dolayı mutluyuz. Lige hakikaten çok zor bir fikstürle başladık. Bu maçların içerisinde sadece Galatasaray'a kaybettik. Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor. Bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz." diye konuştu.
 
Oynayacakları maçların hafta hafta değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gisdol, son dakika golleriyle berabere kalınan karşılaşmalarda bunun izahının kolay olmadığını sözlerine ekledi.
