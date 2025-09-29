28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-1
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-0
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-0
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Gisdol: "Bu maçı normalde 4-0 kazanırsınız"

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, alınan sonucun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

calendar 29 Eylül 2025 00:15 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gisdol: 'Bu maçı normalde 4-0 kazanırsınız'
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının iyi bir performans sergilediğini ancak sonuç alamadığını söyledi.
 
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor. Çünkü, duygularımızı bir kenara bırakırsak eğer, takımımız çok iyi performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız." dedi.
 
Rakiplerinin ilk şutunun gol olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:
 
"Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de 'takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu' söyledi. Samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabileceğim ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. Duygularımızı, bir kenara bırakmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım, elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Gol atmak adına maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız."  
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
