📊İSPANYA'DA PUAN DURUMU



🔸Girona: 41 puan

🔸Real Madrid: 39 puan

🔸Atletico Madrid: 34 puan

🔸Barcelona: 34 puan pic.twitter.com/R9L1YLPw61



— Sporx (@sporx) December 10, 2023

İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Girona 4-2'lik skorla kazandı.Girona'nın gollerini 12. dakikada Artem Dovbyk, 40. dakikada Miguel Gutierrez, 80. dakikada Valery Fernandez ve 90+5. dakikada Christian Stuani attı. Barcelona'nın golleri 19. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de İlkay Gündoğan'dan geldi.Bu sonucun ardından Girona, ligde 41 puana yükseldi. Girona, Real Madrid'in Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı haftada 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 34 puanda kaldı.Girona, ligde gelecek hafta sahasında Alaves'i konuk edecek. Barcelona, Valencia deplasmanına gidecek.1-Girona: 41 puan2-Real Madrid: 39 puan3-Atletico Madrid: 34 puan4-Barcelona: 34 puan