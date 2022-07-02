Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, geçtiğimiz sezon İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Varol Taşar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Varol Taşar ile anlaşma sağlamıştır. Varol Taşar, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Varol Taşar, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Varol Taşar ile anlaşma sağlamıştır. Varol Taşar, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Varol Taşar, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
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