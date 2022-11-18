Giresunspor lige verilen arayı iki kamp dönemiyle geçirecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Giresun ve Antalya'da kamp yapacak.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezonun 14. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından 10 gün izin verilen oyuncuların, 24 Kasım'da Giresun'da toplanacağı ve çalışmalara başlayacakları belirtildi.



Açıklamada, yeşil-beyazlıların ikinci etap kampı için Antalya'yı seçtiğine işaret edilerek, "Takımımız, 1 Aralık Perşembe günü Antalya'da 15 günlük hazırlık kampına girecek." ifadesi kullanıldı.









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