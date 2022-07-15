Giresunspor'da hazırlıklar devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ