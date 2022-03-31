Giresunspor'da Doukara'nın sözleşmesi feshedildi

GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın, Antalyaspor maçından sonra rakip takım taraftarları ile olan görüntülerinin ardından oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
Abone Ol
Giresunspor'da Doukara'nın sözleşmesi feshedildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 15:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu Futbolcu'nun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Doukara, Antalyaspor maçı sonrasında rakip taraftarlara galibiyet sevinci yaşamış, olayın ardından savunması istenmişti.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.