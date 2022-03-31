Giresunspor'da Doukara'nın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "GZT Giresunspor'umuz, profesyonel futbolcu Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, söz konusu Futbolcu'nun 20/03/2022 tarihinde deplasmanda karşılaştığımız FTA Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshetmiştir." ifadelerine yer verildi.



Doukara, Antalyaspor maçı sonrasında rakip taraftarlara galibiyet sevinci yaşamış, olayın ardından savunması istenmişti.

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