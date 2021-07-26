Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, savunmaya takviye yaptı.

, Fotoğraf; Instagram
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Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti
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26 Temmuz 2021 15:24
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı stoper Alexis Perez'in transferini açıkladı.

Arjantin ekibi Lanus'un stoperi Alexis Perez ile iki yıllık anlaşmaya varan Çotanaklar, 27 yaşındaki stoper ile resmi sözleşme imzaladı.

Öte yandan Yeşil Beyazlılar'ın yıldız futbolcu için bonservis ödemeyeceği kaydedildi.


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