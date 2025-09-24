Giovanni Leoni'den Liverpool'a kötü haber!

Liverpool'un yaz transfer döneminde Parma'dan 31 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi Giovanni Leoni için kötü haber geldi.



Genç savunmacı, İngiltere Lig Kupası'nın 3. Turunda oynanan Southampton maçının 81. dakikasında sakatlık yaşamıştı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağları koptu. 18 yaşındaki oyuncu birkaç ay sahalardan uzak kalacak.



İtalyan savunmacı yaşadığı sakatlık sonrası yerini Milos Kerkez'e bıraktı.







