Giannis'ten Doncic'e övgüler: "NBA'de hemen etki yaratır"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Dallas Mavericks'in yeni yıldız adayı Luka Doncic'ten övgüyle bahsetti ve NBA'de "hızlı bir etki yaratacağını" söyledi.



Giannis, 19 yaşındaki Doncic için şu ifadeleri kullandı:



"Son yıllarda basketbolun en heyecan verici ismi kendisi. NBA'de hızlıca etki yaratacağını düşünüyorum. Geçen sezon İspanya ligini, EuroLeague'i, EuroBasket'i, ayrıca Final Four ve normal sezon MVP'si ödüllerini kazandı. Oynamaya hazır olduğunu gösterdi ve diğer oyunculardan daha hızlı olgunlaştCharles Barkley'nin de dediği gibi, profesyonellere karşı oynadı. NBA'dekiler bazen EuroLeague'deki rekabeti unutuyor ama orada çok iyi ve sıkı oynuyorlar. NCAA'den daha zor. EuroLeague'de ön plana çıkabilmek için çok iyi olmanız gerekir, Luka da öyle."



Doncic, bu sezon Mavericks formasıyla neler yapabildiğini sezon içinde gösterecek.



