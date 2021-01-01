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Giannis: "Khris Middleton'la oynamak çok kolay!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşı Khris Middleton'a övgülerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşı Khris Middleton'a övgülerde bulundu.

Giannis'e, bu yıl daha da iyi oynadığı görülen Middleton ile beraber oynama deneyiminin nasıl bir şey olduğu sorulduğunda, yıldız oyuncu şunları söyledi:

"Onunla oynamak çok kolay. Onu okuması kolay. Sahada bir tehdittir. Adamlar ona saygı duyar ve onun için ikili oyun kurduğumuzda yanına giderler. Harika bir pasör, sizi er ya da geç bulur. Zaten yetenekli bir pasördü ama bu sene çok daha iyi. Ondan daha fazlasına ihtiyacımız var, ancak Khris ile her an oynamaktan zevk alırım."

Middleton bu sezon 20.8 sayı, 6.1 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile oynuyor.


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