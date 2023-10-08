Ghezzal'den Galatasaray maçı açıklaması!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.
Ghezzal, "Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu." dedi.
Cezayirli yıldız, Galatasaray derbisi için, "Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.
Ghezzal, son olarak, "Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz." dedi.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezona da aynı sıkıntıyla başlayan Ghezzal, ilk golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı 6 maçta da görev almayan Cezayirli futbolcu, ligde de ilk iki hafta forma giyemedi.
Bu sezon 7 resmi maçta görev alan Ghezzal, ilk golünü penaltıdan bularak takımını İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçirdi. Ghezzal geçen sezon ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.
Ghezzal, "Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu." dedi.
Cezayirli yıldız, Galatasaray derbisi için, "Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.
Ghezzal, son olarak, "Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz." dedi.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezona da aynı sıkıntıyla başlayan Ghezzal, ilk golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı 6 maçta da görev almayan Cezayirli futbolcu, ligde de ilk iki hafta forma giyemedi.
Bu sezon 7 resmi maçta görev alan Ghezzal, ilk golünü penaltıdan bularak takımını İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçirdi. Ghezzal geçen sezon ise 2 kez fileleri havalandırmıştı.