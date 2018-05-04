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İskoç temsilcisi Rangers'ta Graeme Murty'nin teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından Liverpool'da altyapı antrenörlüğü yapan Steven Gerrard göreve geldi.Daily Record'un haberine göre, Rangers'ın başına geçen Gerrard'ın ilk transfer hedefi de belli oldu; Fenerbahçe'den Martin Skrtel...Celtic'in 7. kez üst üste şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında yeni sezonda önemli hamleler yapmak isteyen Rangers'ta Gerrard'ın transfer listesinin dahi belli olduğu ve eski takım arkadaşı Skrtel'ı da çok istediği bildirildi. Gerrard'ın transferde önemli hamleler yapılacağı sözünün alınmasıyla ikna olduğu, Skrtel transferi için de çalışmaların başlayacağı kaydedildi.Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen Slovak savunamcı Skrtel, sarı lacivertlilerde 50 maça çıkarken 5 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli savunmacısının sözleşmesi 2019 yılında sona erecek