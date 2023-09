LA Clippers yıldızı Paul George, ABD'li atlet Noah Lyles'ın NBA Finallerini kazanan takımın dünya şampiyonu olarak etiketlendiğini sorgulaması konusunda "yanlış bir cevap olmadığını" söyledi.



Lyles geçtiğimiz ay Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki basın toplantısında NBA'i hedef almış ve "Neyin dünya şampiyonu? Amerika Birleşik Devletleri dünyasının mı? Yanlış anlamayın, ABD'yi bazen severim ama burası dünya değil." ifadelerini kullanmıştı.



Clippers yıldızı "Podcast P with Paul George" isimli podcast'inin son bölümünde düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Bence haklı. Teknik olarak evet, NBA'de dünyanın her yerinden adamlarımız var, değil mi? Lige gelen uluslararası oyuncularla birlikte oyun giderek daha uluslararası bir hale geliyor. Ancak onun bakış açısına göre, yani ABD'li bir sporcunun o turnuvada rekabet edip altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olabilmesi konusunda bence haklı.



Lakin diğer tüm ülkelerin ve milli oyuncuların bir parçası olduğu NBA'in dünyanın en iyi basketbol ligi olmasından dolayı, aynı zamanda orada da dünya şampiyonu sayılırsınız. Her iki durumda da bu konuda yanlış bir cevap olduğunu düşünmüyorum."



Altı kez dünya şampiyonu olan ve Olimpiyat bronz madalyası sahibi olan Lyles, TMZ Sports ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu ifadelerini savunmuş ve bazılarının "ne demek istediğini anlamadığına" inandığını belirtmişti.