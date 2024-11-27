Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, dizindeki sakatlıktan "önümüzdeki hafta içinde" dönmeyi hedeflediğini söyledi.



Salı günkü antrenmanda kısmen yer alan George, muhabirlere "önümüzdeki hafta içinde" dönmeyi umduğunu belirtti.



Sixers, George, yıldız pivot Joel Embiid ve deneyimli oyuncu Kyle Lowry'yi Houston Rockets'a karşı bu akşamki maç için halihazırda kadro dışı bıraktı. Bu, George'un Philadelphia'daki ilk sezonunda şu ana dek kaçırdığı dokuzuncu maç olacak.



George, Sixers'ın 20 Kasım'da Memphis Grizzlies'e karşı aldığı yenilgide sol dizinin aşırı esnemesinden beri oynamamıştı. Bu sakatlık, hazırlık maçları döneminde yaşadığı ve sezonun başlangıcını kaçırmasına neden olan sakatlığın aynısıydı.



Sağlıklıyken PG normal standartlarının çok altında bir performans göstermiş, sekiz maçta 14,9 sayı, 5,4 ribaund, 4,8 asist ve 2,3 top çalma ortalama yakalamıştı.



