George: "Ballmer, bizim için bir nimet"

LA Clippers süperstarı Paul George, takım sahibi Steve Ballmer'ın Clippers'a her zaman ne söylediğini açıkladı.



George, eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles ile Knuckleheads podcast'inde Ballmer'a olan takdirinden şöyle bahsetti:



"Her şey Steve Ballmer'ın burada inşa etmek istediği kültürle ilgili. Bize ihtiyaç duyduğumuz veya soyunma odasında olmayan her şey için, kendisine gitmemizi istediğini defalarca söylüyor. Günün sonunda, buranın her oyuncunun gelmek istediği yer olmasını istiyor. Burada bir tarih inşa etmek istiyor. Kendisinden önceki takım sahibinin nasıl biri olduğunu anladı ve kendisini ondan ayrı tutmak istiyor. Dürüst olmak gerekirse, bu bir nimet."



Clippers, Kawhi Leonard'ı serbest oyuncu döneminde aldıktan ve George'u Oklahoma City Thunder'dan takasladıktan sonra, 2019 yaz döneminin kazananı olmuştu.



Şimdi Clippers, organizasyon tarihinde ilk kez Leonard ve George'un sahada liderlik ettiği ve Ballmer'in ön ofisi yönettiği dönemde, meşru bir şampiyonluk yarışmacısı haline gelmiş durumda.